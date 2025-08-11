Holi, Il Festival dei Colori fa tappa a Grezzana: le foto

Ferragosto si tinge dei vivaci e sfavillanti colori dell’arcobaleno grazie all’appuntamento con Holi, Il Festival dei Colori, che si celebra alla ‘Festa Grande Santa Viola’ di Grezzana, nel Veronese, giunta quest’anno alla 51esima edizione. Un evento che affonda le radici nella tradizione popolare e religiosa del territorio, diventando negli anni un vero punto di riferimento per tutta la Valpantena. La festa si svolge in uno degli angoli più suggestivi della Lessinia e regala una vista mozzafiato sulla città e sull’intero anfiteatro naturale che la circonda. La tappa dell’Holi fa parte del tour 2025 intitolato ‘Be The Color!’, ideato e promosso da Fabio Lazzari, event manager trevigiano che ha portato per primo in Italia il format ispirato alla millenaria tradizione indiana. Lazzari racconta così la sua visione: “L’intento non era solo riproporre una festa di colori in Italia, ma diffondere l’essenza vera dell’Holi: una festa che unisce gioia, condivisione e solidarietà, rendendo il divertimento un’occasione concreta per aiutare chi è più fragile. Un’esperienza inclusiva, che lascia un segno profondo nella vita delle persone”. Il format ha già superato 900.000 partecipanti in undici anni di tour, toccando tutta Italia, da Milano a Firenze, da Roma a Trieste, ed è persino apparso nel film ‘Forever Young’ di Fausto Brizzi.

Oltre ai celebri lanci collettivi di polveri colorate, che avverranno ogni ora seguendo gli emozionanti countdown scanditi dai vocalist e dai DJ sul palco, la giornata di ferragosto offrirà anche momenti di relax e gusto. Gli ospiti potranno ristorarsi tra gli stand enogastronomici ricchi di piatti tipici locali in un’atmosfera che mescola folklore, musica e panorami da cartolina.

Unico requisito: la voglia di divertirsi

Il festival è gratuito e aperto a tutte le età. Nessun limite se non quello della voglia di divertirsi e condividere. Le polveri, composte da talco e amido di mais, sono naturali, atossiche ed eco-friendly, acquistabili all’interno dell’area ufficiale del festival. Il dress code? Meglio se in bianco, per esaltare al massimo l’effetto esplosivo dei colori.

L’Holi Festival porta con sé anche un messaggio concreto di solidarietà: parte dei proventi è destinata alla Fondazione Fratelli Dimenticati, che in India sostiene la Ferrando School, istituto per bambini audiolesi. Una delle storie più toccanti è quella di Jagat Jamatia, ragazzo nato con una grave ipoacusia in un villaggio dell’India nord-orientale e oggi studente modello e appassionato di sport, grazie al supporto del progetto.