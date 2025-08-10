Soccorso alpino valdostano recupera due alpinisti caduti in crepaccio: le immagini

Concluso da poco l’intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero di un alpinista caduto in crepaccio. L’incidente si è verificato poco dopo le ore 17:00 tra il Colle del Breithorn e il Polluce (zona della Roccia Nera). L’uomo è stato portato in ospedale per gli accertamenti diagnostici.

Nella giornata di oggi il SAV è intervenuto anche per il soccorso un alpinista caduto in un crepaccio sul ghiacciaio del Lys. Intervento risolto senza particolare difficoltà poiché l’alpinista era correttamente equipaggiato e legato al compagno. Questo ha evitato una caduta in profondità e ha consentito il recupero in tempi brevi. Complessivamente il Soccorso Alpino Valdostano ha portato a termine nella giornata odierna, fino ad ora, 15 interventi di varia natura.