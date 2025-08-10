Napoli, principio di incendio su traghetto da Palermo: non ci sono feriti

Attorno alle 17.50 di oggi pomeriggio si è verificato un incendio nella sala macchine del traghetto ‘Raffaele Rubattino’ partito questa mattina da Palermo e diretto a Napoli. La nave, con a bordo 155 persone e una settantina di veicoli, ha dato l’allarme alla Capitaneria di porto del capoluogo campano che ha inviato due motovedette della Guardia Costiera e dirottato verso il traghetto cinque unità navali commerciali per l’eventuale evacuazione dei passeggeri, che non è stata necessaria.

Il traghetto – ha spiegato la stessa Capitaneria – si sta ora dirigendo verso il porto di Napoli trainato da due rimorchiatori. Non sono stati segnalati feriti e non risultano esserci criticità a bordo.