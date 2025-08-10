Milano, Primo Minelli (Anpi): "Destra racconta Resistenza di parte e pratica bullismo"

Commemorazione dei martiri di piazzale Loreto a Milano. “Erano uomini che rappresentavano l’unità politica e sociale dell’antifascismo, mentre questa destra ci racconta di una Resistenza di parte, non riconoscendo il 25 Aprile, o peggio, ritenendolo divisivo. Una destra che pratica il bullismo e l’arroganza politica che è stata alla base della nascita del fascismo. Un bullismo che, come tutti sappiamo, finì in tragedia”. Lo ha detto Primo Minelli, presidente dell’Anpi provinciale di Milano, a margine della commemorazione dei 15 martiri di piazzale Loreto, i partigiani antifascisti prelevati dal carcere di San Vittore e trucidati all’alba del 10 agosto del 1944, da un plotone di repubblichini, per ordine del comando nazista.

“I rischi della messa in discussione di questi valori ci sono. Pensiamo solo alla messa in discussione della carta Costituzionale nei suoi valori più significativi. Pensiamo all’ipotesi di modifica Costituzionale dove si immagina un uomo solo o una donna sola al comando. Questa cosa, non è l’unica, è uno degli attacchi che vengono fatti e che noi contrasteremo”, ha concluso Minelli.