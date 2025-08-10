Cuorgnè, muore schiacciato sotto un escavatore nel Torinese: intervenuti i carabinieri

Tragico incidente sul lavoro nel Torinese, a Cuorgnè. Un uomo di 74 anni è morto in località Costosa, nel Torinese, dopo essere rimasto incastrato sotto un escavatore. L’uomo è stato trovato lungo un ruscello sotto il mezzo ed è deceduto durante il trasporto in elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto con lo Spresal, il 74enne stava svolgendo dei lavori di pulizia del terreno da un amico e avvicinandosi a bordo ruscello con l’escavatore, si è ribaltato rimanendo schiacciato.