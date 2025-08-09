Incendi Vesuvio, sindaco di Terzigno: "Siamo fiduciosi ma l'allerta resta alta"

“La situazione è sicuramente migliorata però c’è ancora una allerta altissima. Comunque i mezzi messi in campo sicuramente ci danno maggiore fiducia per spegnere questo fuoco che da ieri sta distruggendo nuovamente la nostra pineta. Il vento sta spingendo verso l’alto e quindi i mezzi si sono alzati ancora di più proprio per non fare arrivare l’incendio nella riserva”. Così Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno, nel Napoletano in merito all‘incendio nel Parco nazionale del Vesuvio. “Siamo molto più fiduciosi – aggiunge – anche se dobbiamo tenere la zona sempre sotto controllo perchè il 2017 è un tristissimo ricordo, lo stiamo rivivendo. Bisogna avere nuovamente la forza di risollevarci e di riqualificare una zona che è bellissima ma che purtroppo credo una mano criminale sta cercando di eliminare”.