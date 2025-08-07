Torre Generali a Milano, la rimozione dell’insegna del grattacielo ceduta

E’ stata rimossa l’insegna in cima al grattacielo di Generali a Milano. L’enorme scritta sulla Torre Hadid a CityLife aveva subito un parziale cedimento, senza provocare alcun danno, lo scorso 30 giugno, portando alla chiusura precauzionale del grattacielo e all’inagibilità dell’area circostante. La zona è stata poi messa in sicurezza il 7 luglio scorso e il personale della compagnia assicurativa è tornato a lavorare in sede il giorno successivo. Lo smontaggio è avvenuto ad opera di Generali Real Estate, secondo le direttive dell’autorità e le procedure ordinarie di cantiere. Resta da rimuovere anche la seconda insegna con la scritta Generali rimasta integra in cima alla torre.