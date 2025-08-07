Stuprò figlia di 14 anni, arrestato a Roma

Tra il 2009 e il 2027 violentò in più occasioni la figlia che, all’epoca dei fatti, era minore di 14 anni. L’uomo, B. R. di 60 anni, dopo l’indagine condotta dalla pm della Procura della Repubblica di Roma, Rosalia Affinito, secondo quanto apprende LaPresse, era stato condannato in via definitiva alla pena di 10 anni, ma era riuscito a far perdere le sue tracce nascondendosi in un appartamento in via di Tor Tre Teste, a Roma, nel quartiere del Prenestino, sottraendosi all’arresto. Martedì, gli investigatori del VI distretto di polizia di Stato del Casilino, lo hanno localizzato e arrestato. Dopo aver scontato un breve periodo di custodia cautelare in carcere, il 60enne era stato rimesso in libertà, e poco dopo era sparito dalla circolazione. L’uomo è stato difeso dall’avvocato Francesco Romano Zilli.