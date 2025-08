Torino, si arrampica sulle vele del Filadelfia e minaccia il suicidio

Un uomo, di nazionalità rumena, questa mattina si è arrampicato sulle vele dello Stadio Filadelfia a Torino e minaccia il suicidio. L’uomo è ora seduto, ha con sé una bottiglia, da cui sta bevendo, e ha un cavo di acciaio al collo a mo’ di cappio. L’uomo è salito circa un’ora fa: sul posto i vigili del fuoco con auto scala e gruppo Saf che hanno già montato il materasso anti caduta. Al momento è in corso la trattativa con il negoziatore della Polizia che è sul posto con le Volanti.

L’uomo è ancora arrampicato

È ancora in corso la mediazione tra gli agenti specializzati della Polizia e l’uomo, di origine rumena, che è salito sulle vele dello Stadio Filadelfia a Torino, minacciando il suicidio. L’uomo, di origine rumena e di cui non sono ancora note le generalità, sta parlando con l’operatore anche grazie a un interprete, facendo continui riferimenti alla figlia e ai problemi in famiglia.