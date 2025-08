Marche, Consiglio: in odg 5 agosto Piano infrastrutture 2032

All’ordine del giorno i provvedimenti in materia di ecomusei, design ed ergonomia. In Aula anche il Piano Infrastrutture Marche 2032 e il Piano Cultura 2025/2027. Verranno inoltre iscritte all’odg le proposte di legge sulla salute mentale e sulla promozione del Terzo settore. Prevista l’approvazione definitiva del Programma FSE+ 2021/2027. Eventuale prosecuzione dei lavori venerdì 8 agosto.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 5 agosto, a partire dalle ore 10, con eventuale prosecuzione venerdì 8 agosto. L’ordine del giorno prevede in apertura l’esame delle interrogazioni e della mozione finalizzata alla manutenzione straordinaria della rete fognaria di Marcelli di Numana. Si procederà poi con la proposta di regolamento relativa agli ecomusei e alla proposta di legge concernente gli interventi a sostegno del design e dell’ergonomia.

Due gli atti ammnistrativi iscritti all’ordine del giorno, il primo relativo al Piano regionale delle Infrastrutture Marche 2032 e il secondo relativo al Piano triennale Cultura 2025/2027. Già annunciato l’inserimento all’esame d’Aula di altri provvedimenti: la proposta di legge di disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale, la proposta di legge contenente le norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, attivismo civico ed economia sociale, la proposta di atto amministrativo per l’approvazione definitiva del Programma regionale FSE+ 2021/2027. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web dalla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.

L’ordine del giorno per il 5 agosto

Interrogazioni:

n. 1611 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Crisi del comparto industriale marchigiano, freno all’export e aumento del lavoro precario – interventi urgenti della Giunta regionale”;

a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Crisi del comparto industriale marchigiano, freno all’export e aumento del lavoro precario – interventi urgenti della Giunta regionale”; n. 1514 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi, Mastrovincenzo, Vitri “Avvio screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale (SMA) – richiesta chiarimenti”;

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi, Mastrovincenzo, Vitri “Avvio screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale (SMA) – richiesta chiarimenti”; n. 1525 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Crollo porzione controsoffitto al Dipartimento di Prevenzione – AST Fermo e sicurezza dei luoghi di lavoro presso la AST Fermo”;

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Crollo porzione controsoffitto al Dipartimento di Prevenzione – AST Fermo e sicurezza dei luoghi di lavoro presso la AST Fermo”; n. 1569 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Nuova Caserma VV.F. di Pesaro”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Nuova Caserma VV.F. di Pesaro”; n. 1619 a iniziativa del Consigliere Rossi “Caso xxxxx. Sottrazione internazionale di minori”;

Mozione n. 551 a iniziativa del Consigliere Latini “Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria della rete fognaria a Marcelli di Numana”; Proposta di regolamento n. 1/25 a iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di ecomusei in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 (Promozione e disciplina degli ecomusei)”;

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi – Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 259 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinangeli “Interventi della Regione a sostegno del design e dell’ergonomia”;

Relatore di maggioranza: Giacomo Rossi – Relatrice di minoranza: Manuela Bora

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 87 a iniziativa della Giunta regionale “Piano regionale delle Infrastrutture Marche 2032. Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 e legge regionale 5 settembre 1992, n. 46”;

Relatore di maggioranza: Simone Livi – Relatrice di minoranza: Anna Casini

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 88 a iniziativa della Giunta regionale “Piano Triennale Cultura 2025/2027. Legge regionale 3 aprile 2009, n.11 e legge regionale 9 febbraio 2010, n.4”

Relatrice di maggioranza: Mirella Battistoni – Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 115 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Minardi “Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 286 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi, Vitri “Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 9 (proposta di legge statutaria) a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1“Statuto della Regione Marche””;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 64 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Legge per le pari dignità e per l’eliminazione delle discriminazioni di genere”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 78 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 80 (proposta di legge statutaria) a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, Biancani “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 121 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi, Carancini, Cesetti, Casini, Biancani “Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 122 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Mozione n. 454 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Organizzazione servizi socio sanitari a Filottrano”;

Mozione n. 479 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Intervenire sul sistema di emergenza-urgenza sanitaria nella Provincia di Pesaro e Urbino è un dovere civile e di uguaglianza territoriale”;

Interrogazione n. 1135 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “SERVIZIO POTES (Postazioni Territoriali di Soccorso) presso il Comune di Filottrano”;

Interrogazione n. 1152 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Integrare le ambulanze a Fano, un dovere civile”;

Interrogazione n. 1161 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini “Presenza del medico all’interno delle ambulanze del 118”;

Interrogazione n. 1260 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza di medici nelle Potes della Provincia di Pesaro e Urbino”;

Interrogazione n. 1382 a iniziativa del Consigliere Latini “Risoluzione delle Problematiche relative alla Po.T.E.S. 118 di Senigallia”;

Interrogazione n. 1503 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti “Criticità copertura turni del Servizio Continuità Assistenziale a Cagli”;

Interrogazione n. 1523 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Vitri, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo “Fano e territori limitrofi privati del necessario numero di ambulanze: soccorso d’emergenza a rischio”;

Interrogazione n. 1561 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criticità del sistema di emergenza-urgenza 118 nella Regione Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 449 a iniziativa del Consigliere Rossi “Richiesta di apertura parziale degli uffici ATC PSI e ATC PS2 ad Urbania e Cagli, presso gli uffici delle Unioni montane”; Mozione n. 408 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “Apertura reparto di pediatria presso Ospedale Profili Engels di Fabriano”;

Mozione n. 521 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Riapertura del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Fabriano”;

Interrogazione n. 1347 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Battistoni “Riapertura del reparto di Pediatria dell’Ospedale E. Profili di Fabriano”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 253 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nelle Marche e contrasto al caporalato”;

Mozione n. 400 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Istituzione della Procura nazionale del lavoro”;

Interrogazione n. 378 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Stato di attuazione dell’art. 35 (Tutela dei lavoratori) D.L. n. 189/2016 e dell’Accordo per la legalità nella ricostruzione del Centro Italia. Esercizio funzioni di vigilanza sui cantieri”;

Interrogazione n. 444 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Vitri “L.R. n. 27/2017 – Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità”;

Interrogazione n. 446 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Recepimento ’Linee-Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura’”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 503 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Minardi e Vitri “Realizzazione di un Centro di permanenza temporanea e il rimpatrio presso l’area in prossimità del sedime aeroportuale nel comune di Falconara Marittima” (iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno);

Interrogazione n. 1505 a iniziativa dei Consiglieri Bora, casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Realizzazione di un Centro di permanenza temporanea e il rimpatrio presso nelle Marche. Richiesta chiarimenti”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 137 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)”; Mozione n. 250 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Comitato regionale Dieta Mediterranea ex art. 4 L.R. n.14/2018”; Mozione n. 256 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, Mangialardi “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”; Mozione n. 523 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Stanziamento risorse finanziarie per attuazione interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia previsti dalla L.R. 32/2018”;

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

Mozione n. 535 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Vitri, Ruggeri, Carancini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Interruzione volontaria di gravidanza: per assicurare l’appropriatezza delle procedure e dare seguito all’aggiornamento delle linee di indirizzo ministeriali che prevedono il regime ambulatoriale con autosomministrazione del misoprostolo a domicilio”;

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

Mozione n. 536 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Azioni per assicurare la piena operatività delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UMEE)”;

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

Mozione n. 261 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini “Ripristino urgente dei servizi di Continuità assistenziale”.;

Mozione n. 272 a iniziativa della Consigliera Lupini “Collocazione Guardia Medica Fabriano all’interno di specifici locali presso Ospedale Engles Profili”;

Mozione n. 377 a iniziativa del Consigliere Latini “Postazione della guardia medica/continuità assistenziale di Mondolfo (PU)”;

Mozione n. 531 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Ast Ancona – Servizio di continuità assistenziale: garanzia della piena operatività in tutte le sedi di competenza”;

Interrogazione n. 977 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “Discontinuità delle prestazioni della guardia medica nel Comune di Ostra Vetere”;

Interrogazione n. 984 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Guardia medica di Mondolfo, nel mese di novembre il servizio sarà insufficiente per la comunità”;

Interrogazione n. 1615 a iniziativa del Consigliere Latini “Carenza del medico di guardia nei territori di Osimo e Castelfidardo”.