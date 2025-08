Criminalità, maxi operazione della polizia in 24 province: 13 arresti

Una vasta operazione della polizia in 24 province italiane ha portato all’arresto di 13 persone, accusate di immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e del lavoro, contraffazione di prodotti, distribuzione di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Il blitz, coordinato dal Servizio Centrale Operativo, per contrastare i fenomeni criminali connessi alla comunità cinese presente in Italia. Tra le attività illecite associate alla criminalità cinese c’è anche l’hawala, l’esercizio abusivo e clandestino dell’attività bancaria in grado di consentire il trasferimento in nero di ingenti somme di denaro da un continente all’altro, sistema spesso utilizzato dalle organizzazioni criminali, nonché per il riciclaggio di denaro.