Marche: Consiglio, tavola rotonda sul counselling

Si è svolta a Palazzo delle Marche la tavola rotonda dal titolo ‘Il counselling nella regione Marche. Esperienze e prospettive‘, organizzata dal coordinamento nazionale counsellor professionisti e patrocinata dal Consiglio regionale delle Marche.

Una pratica, il counselling, che negli ultimi anni ha mostrato in maniera crescente il proprio valore nell’accompagnare le persone nei momenti di transizione, di difficoltà, di ricerca, sia professionale che intima.

Il benessere collettivo

Come ha sottolineato il presidente dell’Assemblea legislativa delle marche, Dino Latini: “Oggi più che mai abbiamo bisogno di strumenti utili a sostenere il benessere individuale e collettivo. Il counselling, accompagnato da eccellenti professionalità, ha molte potenzialità, come quella di essere funzionale al miglioramento della qualità delle leggi regionali”. Il presidente nazionale Cncp, Marco Deriu, ha parlato del counselling come “risposta alle difficoltà e alle complessità della attuale società. In un mondo in rapida evoluzione, con bisogni nuovi e relazioni complesse il counsellor è ottimo professionista della relazione d’aiuto”. Al tavolo, coordinato da Sabrina Spagnuolo, hanno portato il loro contributo Stefania Benatti (Cncp Lazio, Marche e Umbria), Claudia Cattani (Cncp Trentino Alto Adige), Vincenzo Varagona (presidente Ucsi) e Francesca Mauro (Cncp Lazio, Marche e Umbria).