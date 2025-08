Bologna, raggirano anziana e le rubano 1 mln di euro: il video della truffa

La polizia di Bologna ha arrestato due uomini di 40 e 31 anni che avrebbero derubato nel maggio scorso, un’anziana per un valore di 1 milione di euro. I due malviventi, secondo il racconto della vittima, fingendosi carabinieri, erano entrati in casa della donna per un controllo sostenendo di aver arrestato due persone colpevoli di un furto nell’abitazione dell’anziana. Una volta in casa erano riusciti a entrare anche nel caveau e a far “sparire” tutti i suoi monili e preziosi.

La polizia è riuscita a risalire ai presunti colpevoli grazie alla testimonianza della vittima e soprattutto ai filmati di videosorveglianza che hanno ripreso l’ingresso della donna con i due uomini e la successiva uscita degli stessi in fuga con in mano la refurtiva.