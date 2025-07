Home > Cronaca > Incidenti sul lavoro, 2 operai morti mercoledì in Puglia e in Sardegna

Continua la tragedia delle morti bianche in Italia

Continua la tragedia delle morti sul lavoro. Nella giornata di mercoledì altri due operai hanno perso la vita nei cantieri, un 50enne in provincia di Bari e un 39enne in Sardegna.

Operaio cade da ponteggio e muore a Modugno (Bari)

A Modugno, Bari, un operaio di circa 50 anni è morto precipitando da un ponteggio. Per soccorrere immediatamente l’uomo è intervenuto il personale del 118, ma l’operaio è morto poco dopo l’arrivo al Policlinico del capoluogo pugliese. Nel cantiere, che è stato posto sotto sequestro, hanno operato i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl di Bari.

Cade da 6 metri in cantiere, muore 39enne nel Sud Sardegna

Un altro incidente mortale sul lavoro si è verificato nella mattinata di mercoledì, nel cantiere per la realizzazione della nuova statale 195 bis, nel territorio di Capoterra, nel sud Sardegna. Michele Fuedda, un operaio di 39 anni residente a Pula e dipendente di un’impresa in subappalto, è precipitato da un’altezza di circa sei metri e mezzo mentre si trovava su una griglia di congiunzione. L’uomo, a seguito del violento impatto, aveva riportato un politrauma ed era stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma i soccorsi sono stati vani.