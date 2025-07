Auto contromano in autostrada, un morto e tre feriti su A32

Grave incidente stradale sulla A32 Torino-Bardonecchia dove un’auto è finita in autostrada contromano: il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui uno elitrasportato in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, in direzione Bardonecchia: sul posto i soccorritori hanno estratto le vittime, constatando il decesso di una di loro e il ferimento di altre tre. Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto, oltre al supporto del nucleo elicotteri, e la Polstrada. Al momento l’autostrada risulta chiusa in direzione Bardonecchia.

Alla guida un 88enne: è ferito. La moglie ha perso la vita

È un 88enne l’autista dell’auto che viaggiava contromano: è ora ricoverato al Cto di Torino, intubato, ha riportato trauma toracico ed ematoma al collo ed è in prognosi riservata. La vittima è la donna che viaggiava al suo fianco sul lato passeggero, con molta probabilità la moglie. L’incidente è avvenuto al km 25 della carreggiata Nord in direzione Bardonecchia: non è ancora chiaro quanta strada l’88enne abbia percorso contromano, se si sia immesso già in direzione opposta al senso di marcia o se, a un certo punto, abbia fatto inversione, impattando così con un’auto. Gli altri due feriti, sulla seconda auto coinvolta nell’incidente, sono stati portati all’ospedale di Rivoli

Il 27 luglio scorso quattro persone sono morte sulla A4 Milano-Torino in uno scontro tra due vetture, una delle quali viaggiava in contromano.