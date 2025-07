Sul posto il 118 e le forze dell’ordine. La dinamica è ancora in corso di accertamento

Quattro persone sono morte in un incidente tra due auto sulla Torino-Milano, all’altezza di Marcallo Mesero, tra Novara Est e questa uscita autostradale. Una persona inoltre è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso in elicottero all’ospedale Niguarda a Milano.

Sul posto il 118 e le forze dell’ordine. La dinamica è ancora in corso di accertamento.