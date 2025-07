Strage di Bologna, aggredito in cella Paolo Bellini

L’ex esponente di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini è stato aggredito da un altro detenuto all’interno del carcere di Cagliari, dov’è rinchiuso. L’episodio è accaduto circa un mese fa, ma lo si è appreso soltanto oggi. Secondo quanto riferito a LaPresse, ad aggredire Bellini, condannato in via definitiva per concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, è stato un uomo di nazionalità gambiana con problemi psichici che lo aggredito per motivi non collegati a quelli per cui Bellini sta scontando la sua pena.



L’aggressore avrebbe cercato di colpire Paolo Bellini al volto con uno spazzolino trasformato in arma rudimentale. Bellini sarebbe riuscito a evitare il colpo, venendo però ferito a un braccio: è stato medicato nell’infermeria del carcere. Il detenuto responsabile è stato denunciato dalla polizia penitenziaria. L’aggressione giunge a pochi giorni dalla sentenza della cassazione che, il primo luglio, ha confermato in via definitiva la condanna all’ergastolo per Bellini, ex militante di Avanguardia Nazionale, per il suo coinvolgimento nella strage che costò la vita a 85 persone, tra cui le sarde Lidia Olla, Maria Fresu e la figlia di tre anni, e ne ferì oltre 200.

L’avvocato: “Va trasferito in un istituto per ex collaboratori”

“Ciò che ci preoccupa è il fatto che lui (Paolo Bellini, ndr), essendo stato un collaboratore, ha mandato qualcuno all’ergastolo e non può stare con i detenuti comuni, dovrebbe stare in istituti per ex collaboratori, ce ne sono diversi in Italia, noi faremo un’istanza”, ha dichiarato, a LaPresse, Antonio Capitella, l’avvocato di Bellini, l’ex esponente di Avanguardia Nazionale, condannato in via definitiva per concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, che sarebbe stato aggredito da un altro detenuto, con “arma impropria, uno spazzolino da denti affilato a mo’ di coltello”. Secondo quanto riportato dal legale, “il colpo sarebbe stato sferrato al volto, ma Bellini sarebbe riuscito a divincolarsi”, riportando una ferita lieve. “Non sappiamo le ragioni, può essere tutto”, ha concluso Capitella. Bellini, al momento, si trova recluso al carcere di Cagliari.