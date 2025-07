Schianto A4 Torino-Milano, Barbie ricorda Gianni e Mario

Il team Barbie saluta Gianni e Mario, i due designer morti nello schianto in A4 sulla Torino-Milano domenica.

“Il team è profondamente addolorato per la scomparsa di Mario Paglino e Gianni Grossi, due stimati creator italiani e collaboratori di Mattel che hanno portato gioia e arte nel mondo di Barbie con Magia2000” scrive l’azienda in una nota. “Designer appassionati e di grande talento, nonché collezionisti di lunga data, con il loro spirito e il loro amore per il brand hanno trasformato ogni loro creazione in un capolavoro. Oltre al loro straordinario talento, hanno condiviso un’energia che illuminava ogni spazio in cui entravano”.

“Sia che guidassero la Convention Italiana delle Bambole a Milano o che mostrassero il loro talento e il loro amore per Barbie alle fiere di bambole di tutto il mondo, la loro presenza portava calore, risate e un senso di appartenenza. La loro generosità era sconfinata e hanno creato innumerevoli bambole da mettere all’asta a beneficio di associazioni benefiche care ai loro colleghi collezionisti. Barbie è migliore grazie al loro amore per il brand e la nostra amata comunità di collezionisti è più ricca per averli conosciuti e aver condiviso la loro passione. Barbie onora la loro memoria con profonda gratitudine” conclude la nota.

I due sono stati ricordati anche da diversi artisti, da Laura Pausini a Giorgia.