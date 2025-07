San Benedetto del Tronto, nubifragi e allagamenti: ancora allerta temporali nelle Marche

Sono proseguiti anche nella notte gli interventi dei vigili del fuoco a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e nella zona rivierasca. Alle 8 di questa mattina sono altri 24 gli interventi, che si sommano a quelli di lunedì sera, che portano il totale a 64 dall’inizio dell’emergenza. Nella notte sono iniziati i prosciugamenti con le idrovore dei grandi scantinati, alcuni dei quali con oltre un metro d’acqua. In supporto dalla notte scorsa squadre di Forlì e Rimini.

Nelle Marche ancora allerta temporali

Nelle Marche sono previste ancora precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale che, localmente, potranno assumere carattere di forte intensità. L’allerta meteo, emessa dalla Protezione civile regionale, resta valida da mezzanotte di oggi, 29 luglio, fino alla mezzanotte di domani, 30 luglio. La creazione di un minimo depressionario al suolo farà aumentare la ventilazione dai quadranti nord orientali lungo la costa con velocità media di vento moderato o teso e raffiche fino a vento forte o burrasca. Contestualmente, lo stato del mare sarà molto mosso con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. Sia l’intensità del vento che lo stato del mare sono previsti in attenuazione nel corso del pomeriggio, così come le precipitazioni che andranno via via ad esaurirsi. Nella prima parte della giornata, ovvero quando le precipitazioni, a carattere impulsivo, saranno più diffuse e anche a causa delle cumulate verificatesi già dal pomeriggio del giorno prima, si potrebbero determinare innalzamenti, generalmente localizzati, nel reticolo idrografico, soprattutto il minore.

Automobilisti bloccati nei sottopassi

Sin dalla mattinata di lunedì 28 luglio i vigili del fuoco sono stati impegnati in tutta la provincia di Ascoli Piceno, colpita da una grave ondata di maltempo. Pioggia, grandine e vento hanno provocato disagi con la zona costiera che è risultata la maggiormente colpita. A San Benedetto del Tronto e Grottammare i pompieri sono intervenuti per soccorrere automobilisti bloccati nei sottopassi, ma anche per allagamenti negli scantinati e in alcune attività commerciali. In quest’ultimo caso si è provveduto ad aiutare le persone all’interno ad uscire ed andare in zona sicura. Ad Acquaviva Picena un fulmine ha colpito una palma, nelle immediate vicinanze di un’abitazione, incendiandola. In via Copernico, sempre a San Benedetto, gli operatori hanno dovuto estinguere l’incendio che ha coinvolto alcuni contatori dell’energia elettrica. Nel capoluogo i vigili del fuoco sono stati impegnati per rimuovere piante cadute sulla sede stradale.

Già dal pomeriggio di lunedì il Comune di San Benedetto del Tronto aveva mobilitato tutti i mezzi e il personale a disposizione per prestare assistenza su tutto il territorio cittadino e, in particolare, nell’area a nord della città, a ridosso del confine con Grottammare, dove si sono registrati i disagi maggiori a causa di un violento nubifragio che ha colpito la città marchigiana. “Fintanto che questa condizione di grave maltempo proseguirà, si raccomanda a tutti i cittadini che si trovano al riparo di attendere un miglioramento della situazione e di non mettersi in movimento se non per reali e non rinviabili necessità”, aveva fatto sapere l’amministrazione comunale.

Cucine allagate all’ospedale di San Benedetto del Tronto

Cucine allagate all’ospedale di San Benedetto del Tronto. Una conseguenza del maltempo di lunedì che si ì riversato sulle Marche e in particolare nel sud delle Marche. La situazione è stata risolta dai tecnici dell’Ast. “Grazie all’intervento tempestivo dei tecnici dell’Ast, il problema della perdita d’acqua piovana dalle tubature sopra le cucine dell’ospedale di San Benedetto è stato risolto nel giro di pochissimo tempo”, ha precisato nella serata di lunedì il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno, Antonello Maraldo, sulla notizia dell’infiltrazione d’acqua piovana che in mattinata aveva interessato le cucine dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’. Il tutto è accaduto perché l’abbondante pioggia ha parzialmente ostruito le bocche di efflusso sovrastanti l’impianto di aerazione della cucina. Ciò ha determinato una forte pressione, non trattenuta completamente, sulle tubature. “La ditta che ha l’appalto della ristorazione – conclude Maraldo che si è recato personalmente sul posto per prendere visione della situazione e sincerarsi che tutto fosse tornato alla normalità – mi ha confermato che non ci sono stati danni, né alle derrate alimentari, né tantomeno alla cucina. Anche il personale non ha avuto problemi. La perdita dell’acqua è stata bloccata”.