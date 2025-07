Roma, bonifiche metropolitane per Giubileo Giovani: intercettati pendolari di furti e droga

A Roma iniziate le bonifiche delle linee metropolitane nell’ambito del pieno “MetroQuestura” per il Giubileo dei Giovani. I protagonisti sono i binari e le stazioni di Cinecittà, Anagnina e la direttrice della Metro C. Si tratta di un potenziamento mirato dei controlli che gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mettono in campo per preparare l’approdo dei fedeli.

Sono stati così intercettati pendolari della droga e soggetti con al seguito arnesi atti allo scasso, con ogni probabilità dediti alla commissione di reati predatori.

Bloccati e tratti in arresto anche un cittadino rumeno e un afgano su cui gravavano rispettivamente un mandato di arresto europeo per furto e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nel quartiere Anagnina, gli agenti hanno poi intercettato un quarantaseienne romano, incensurato, ma finito sotto la lente di ingrandimento degli investigatori del Commissariato Romanina per un sospetto giro di droga da lui gestito. Dello stesso reato dovranno rispondere due pusher di origine rumena.