Medio Oriente, Parolin: “Il Vaticano ha già riconosciuto lo Stato di Palestina”

Riconoscere lo Stato di Palestina è la soluzione ai gravi scontri che insanguinano il Medioriente. Ne è convinto il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che oggi, a margine di un evento legato al Giubileo degli Influencer, ha detto: “Noi l’abbiamo già riconosciuto. ‘Da mo’, come dite voi. Per noi quella è la soluzione cioè il riconoscimento dei due Stati che vivono vicino l’uno all’altro in autonomia e sicurezza”. Sul fatto che un riconoscimento dello stato palestinese possa essere prematuro Parolin ha risposto: “Perché prematuro? Secondo noi la soluzione passa tramite il dialogo tra le due parti anche se la situazione in Cisgiordania rende tutto più difficile. Infine sugli esiti dell’indagine sull’attacco israeliano alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, Parolin ha detto: “Non ho altri elementi per fare una valutazione differenti. Non abbiamo potuto fare un’indagine indipendente. Prendiamo come buoni i risultati da parte dell’ esercito israeliano insistendo perché si stia attenti perché l’impressione è che tante volte questi errori si ripetano. Bisognerà porre una particolare attenzione per evitare che i luoghi di culto e le istituzioni umanitarie possano essere colpiti”.

“Israele non ripeta errori, a Gaza situazione insostenibile”

A proposito del recente attacco alla chiesa di Gaza, Parolin ha detto: “Tocca a Israele trovare la maniera di far sì che questi errori non si ripetano. Se si vuole si può trovare la maniera”. Parolin ha poi parlato degli aiuti umanitari: “Spero ci siano perché la situazione è insostenibile e lì una nuova arma è quella della carestia e della mancanza di cibo”, ha detto.