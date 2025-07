Marche, Acquaroli: Fincantieri ad Ancona più che un cantiere

“Lo stabilimento Fincantieri di Ancona è molto più di un cantiere navale: è una leva strategica per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale della nostra regione. È da realtà come questa che le Marche possono crescere, affrontando con forza le sfide di questo periodo storico e invertendo la rotta della transizione economica”. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è intervenuto all’evento “Cantieri Aperti – Vista sul Futuro”, organizzato da Fincantieri presso il porto di Ancona, per rimarcare il ruolo strategico dell’industria navale nello sviluppo economico del territorio. Il roadshow, che ha fatto tappa nelle Marche con la partecipazione del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR Tommaso Foti, racconta l’impegno del gruppo nella cantieristica evoluta, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative, il miglioramento delle condizioni di lavoro e l’integrazione dei lavoratori, sia diretti che dell’indotto.

Investimenti per le Marche

“I numeri che ci avete presentato parlano da soli – ha detto Acquaroli – parliamo di investimenti importanti, nuove opportunità occupazionali e una filiera industriale altamente qualificata. Tutto questo è un patrimonio che riconosciamo e che vogliamo sostenere e rafforzare. Le imprese che operano nella cantieristica sono un motore di crescita economica e sociale per le Marche. Come Regione, il nostro compito è quello di essere al loro fianco, fornendo strumenti concreti attraverso la programmazione europea, dal FESR al FSE+, per sostenere la formazione, l’innovazione e la competitività delle nostre imprese. Oggi tanti ragazzi sono lontani dai mestieri del mare e della manifattura. Invece dobbiamo coinvolgerli, far capire loro che si tratta di professioni qualificate, ben retribuite e con prospettive concrete. Rafforzare il legame tra formazione e lavoro è una priorità. Le Marche sono centrali geograficamente ma isolate nei collegamenti. Stiamo lavorando su questo fronte. Proprio la scorsa settimana abbiamo aperto il cantiere dell’‘Ultimo miglio’, un’opera attesa da decenni, che migliorerà l’accessibilità al porto di Ancona. È un passo fondamentale, insieme al raddoppio della Statale 16, per potenziare la logistica e dare slancio all’economia del territorio. Il porto e il cantiere raccontano la nostra storia industriale e identitaria. Come Regione vogliamo continuare questo dialogo, con responsabilità e visione, per costruire insieme un futuro di sviluppo sostenibile, occupazione e innovazione”.

La visita si è conclusa con un tour dello stabilimento, dove il ministro ha potuto osservare da vicino le innovazioni tecnologiche di Fincantieri.