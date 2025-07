Pavia, trovato senza vita il ragazzo disperso nel Po

Le ricerche sono andate avanti per due giorni

A Pavia è stato ritrovato il corpo senza vita del 16enne disperso nelle acque del fiume Po, nei pressi del Ponte della Becca. Il ragazzo era scomparso due giorni fa.

Il ritrovamento è avvenuto in località Spessa ad opera del nucleo fluviale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pavia, che ha operato ininterrottamente sin dal giorno della scomparsa, con il supporto di squadre specializzate provenienti da vari Comandi. Il decesso è stato constatato dal personale sanitario intervenuto sul posto. Le operazioni si sono svolte in coordinamento con le autorità competenti.

Nel corso della giornata di venerdì sono stati impegnati 20 vigili del fuoco appartenenti a nuclei sommozzatori, soccorritori acquatici, esperti in topografia applicata al soccorso, elisoccorritori e piloti droni. Impiegati nelle operazioni un sonar ad alta definizione, in grado di scandagliare con precisione i fondali fluviali per individuare eventuali tracce, due natanti e un elicottero.