Pavia, proseguono le ricerche nel Po del ragazzo disperso: vigili del fuoco al lavoro

Sono riprese sabato mattine le ricerche nel Po del sedicenne scomparso due giorni fa nei pressi del Ponte della Becca (PV).

Nel corso della giornata di venerdì sono stati impegnati 20 vigili del fuoco appartenenti a nuclei sommozzatori, soccorritori acquatici, esperti in topografia applicata al soccorso, elisoccorritori e piloti droni.

Impiegati nelle operazioni un sonar ad alta definizione, in grado di scandagliare con precisione i fondali fluviali per individuare eventuali tracce, due natanti e un elicottero del reparto volo Lombardia.