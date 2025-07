Brescia, lo schianto dell’ultraleggero ripreso in un video

Due persone sono morte nella caduta di un ultraleggero avvenuta ieri ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, lungo la Corda Molle, il raccordo autostradale che collega l’A4 con l’A21. Le vittime sono un uomo e una donna ed entrambi si trovavano a bordo dell’ultraleggero che è precipitato, per cause ancora da accertare, prendendo fuoco a causa dell’impatto al suolo. In queste ore circola un video che mostra l’ultraleggero in picchiata e poi lo schianto: il video è stato pubblicato dal Tg1.

Sul posto ieri sono giunti i soccorsi di Areu 118 con l’elisoccorso da Brescia, una automedica e un’ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Brescia per accertare quanto accaduto.

Cosa è successo ieri

I due erano in transito sul luogo dell’impatto e hanno attraversato le fiamme provocate dall’ultraleggero. Il velivolo, infatti, si è incendiato a causa dell’impatto al suolo. I due automobilisti sono stati soccorsi da Areu 118. Il primo, un uomo di 56 anni, apparentemente illeso, è stato portato al Poliambulanza di Brescia, l’altro, invece, 49 anni, è stato valutato, ma non ospedalizzato.