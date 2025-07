Villa Pamphili, la conferma dal Dna: Kaufmann è il padre di Andromeda

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, è il padre della piccola Andromeda, trovata cadavere a Villa Pamphili a Roma accanto alla madre, Anastasia Trofimova, il 7 giugno scorso. Lo hanno confermato gli esami genetico-forensi disposti dalla procura della Repubblica di Roma. Kaufmann è accusato di duplice omicidio aggravato e attualmente è detenuto nel carcere romano di Rebibbia.

Sono ancora attesi gli esami istologici per stabilire le cause della morte di Trofimova.

Kaufmann si è dichiarato innocente

Francis Kaufmann, lo statunitense fermato in Grecia che aveva trascorso gli ultimi mesi con la donna e la bimba uccise, si era difeso nelle scorse settimane negando ogni accusa: “Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano”. Queste le uniche parole pronunciate in quell’occasione da Kaufmann davanti ai magistrati della Procura di Roma che lo avevano interrogato in videoconferenza dal carcere di Larissa, in Grecia.