Speleologo bloccato in provincia di Cuneo, le immagini dei soccorsi

E’ stato riportato in superficie lo speleologo rimasto bloccato nell’Abisso Paperino sulla Colla Termini, in provincia di Cuneo. Nel video l’intervento della Prima Delegazione di Soccorso Speleologico del CNSAS per soccorrere il 62enne Marco Massola, iniziato nella giornata di domenica 20 luglio. Parlando con LaPresse, Gino Geninatti, della sezione Cai di Lanzo Torinese, in provincia di Torino, spiega che “si è trattato di un incidente: mentre camminava all’interno della grotta è stato colpito dai massi, come se, mentre si cammina per strada, si venisse colpiti da un vaso che cade da un balcone”. Massola, impiegato alla Suzuki di Robassomero, è uno speleologo esperto originario di Barbania e presidente della commissione speleologica del Cai di Lanzo Torinese. L’uomo è in buone condizioni di salute.