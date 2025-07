Naufragio Cutro: a processo sei militari di Gdf e guardia costiera

Andranno a processo i sei fra ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza e della guardia costiera indagati dalla procura di Crotone a vario titolo per naufragio e omicidio colposo nell’inchiesta sul naufragio di Cutro. Il gip del tribunale di Crotone ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Pasquale Festa di rinviare a giudizio il capoturno della sala operativa del reparto aeronavale della guardia di finanza Giuseppe Grillo, i suoi colleghi delle fiamme gialle Alberto Lippolis, Antonino Lo Presti e Nicolino Vardaro. Con loro verranno processati il prossimo 14 gennaio anche Nicola Nania e Francesca Perfido della guardia costiera. Secondo la procura di Crotone dopo aver visto il caicco con a bordo 180 persone in difficoltà le abbandonarono al loro destino. La guardia costiera perché sosteneva che non c’era un rischio conclamato di naufragio e la guardia di finanza perché decise di tornare indietro e interrompere l’operazione di polizia proprio per le condizioni proibitive del mare.

Salvini: “Rinviare a giudizio militari, vergogna“

“Una sola parola: vergogna. Processare sei militari, che ogni giorno rischiano la vita per salvare altre vite. Vergogna”. Così sui social il leader della Lega Matteo Salvini.