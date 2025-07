Morto il bimbo caduto in piscina a Gallipoli

Non ce l’ha fatta il bimbo di 7 anni caduto in una piscina di un parco acquatico a Gallipoli, in provincia di Lecce. Il bimbo, ricoverato da ieri all’ospedale del Sacro Cuore di Gallipoli, è deceduto nel pomeriggio. Giunto al pronto soccorso in gravissime condizioni, era in coma, ricoverato nel reparto di rianimazione della struttura sanitaria, e non rispondeva agli stimoli.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il bimbo era in piscina con i genitori quando, per cause ancora da accertare, è caduto nella parte alta della piscina, perdendo i sensi. La famiglia, originaria della zona ma residente in un’altra regione, era a Gallipoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Sull’accaduto indaga la polizia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del Commissariato di Gallipoli.