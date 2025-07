Home > Cronaca > Bimbo cade in piscina a Gallipoli, è in condizioni gravissime

Un bambino è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Gallipoli (Lecce) dopo essere caduto in una piscina di un parco acquatico. Il bimbo, di 7 anni, era con i genitori e, per cause ancora da accertare, sarebbe finito nella parte alta della piscina, perdendo i sensi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli. Trasportato all’ospedale Sacro Cuore di Gesù, il bimbo è in pericolo di vita.

Le altre piccole vittime di questa estate

Non è il primo caso di questa estate: lo scorso 15 giugno a Ferrara un bambino di 6 anni è morto a Lido delle Nazioni dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno nella piscina di un campeggio, il camping Tahiti.

Un altro dramma nella provincia di Brescia lo scorso 21 giugno. Un piccolo di 4 anni è sfuggito al controllo dei genitori ed è finito nell’acqua in una piscina di un centro acquatico di Castrezzato. Nonostante il ricovero in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il bambino è deceduto il giorno seguente. Questo caso aveva avuto un’ulteriore coda drammatica con il suicidio di Matteo Formenti che era in servizio in piscina al momento dell’annegamento del piccolo. Il corpo del 37enne è stato ritrovato a Cologne, in provincia di Brescia.

Pochi giorni dopo il caso di Brescia, lo scorso 30 giugno è morta una bambina di 8 anni, annegata all’interno della piscina del Parco acquatico di Rende, in provincia di Cosenza. Dai primi accertamenti sembra che la bimba abbia avuto un malore.