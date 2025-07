Pesaro, incendio boschivo dopo temporale: sul posto Canadair

Intervento dei Vigili del fuoco, anche con l’ausilio del Canadair, a Pergola (Pesaro e Urbino) per un vasto incendio boschivo. Questo si è sviluppato attorno le 2.30 della notte tra sabato e domenica a causa del temporale notturno a Belisio Solfare di Pergola. Domenica mattina, in supporto ai Vigili del fuoco locali, si è unita la squadra Aib (Anti incendio boschivo) dislocata a Cagli (Pesaro e Urbino), il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), appunto un Canadair che si sta rifornendo la Lado di Cingoli (Ancona) e l’elicottero antincendio regionale. La situazione è sotto controllo e non risultano feriti.