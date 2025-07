Caldo, si va verso i 50 gradi: si accende l’estate ‘africana’

Con il caldo africano non si scherza e quello che arriverà nei nei prossimi giorni sarà davvero mostruoso: si perché si andrà addirittura verso la soglia dei 50°C. Lo rivelano i meteorologi de ilMeteo.it.

Nei prossimi giorni il termometro salirà ancora. Le previsioni parlano chiaro: si attendono picchi di caldo mostruoso, forse da record in Sicilia, dove la colonnina potrebbe toccare i 46°C, se non addirittura salire oltre, forse insidiando l’attuale record di caldo su scala europea che si toccò proprio in Italia l’11 agosto del 2021 con 48.8°C registrati a Floridia di Siracusa.

Il grande caldo infiamma il Sud

Ma il grande caldo infiammerà anche la Puglia, la Basilicata e la Calabria, con temperature previste oltre i 42/43°C. E se al Centro e nella pianura Padana si oscillerà “solo” tra i 35 e i 37°C, la percezione sarà comunque estrema, perché a questi livelli non si parla più di caldo, ma di stress termico.

L’inizio della settimana sarà segnato dall’espansione dell’anticiclone africano, il quale determinerà un’ondata di calore di portata eccezionale su gran parte dell’Italia meridionale. Si prevedono scostamenti significativi rispetto alle medie climatiche, con anomalie di +8/+10°C a 1500 metri di quota.

Caldo: temperature da record

Questa situazione si tradurrà in valori termici estremi e potenzialmente da record in molte zone, con picchi che potranno superare i 42-44°C, in particolare in Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Anche le pianure del Nord (Emilia-Romagna, bassa Lombardia, basso Veneto) e le aree interne del Centro subiranno gli effetti di questa ondata, con temperature che si attesteranno ben oltre i 36-38°C.

Secondo le ultime proiezioni, una svolta non arriverà prima di venerdì 25 luglio, quando il cuore infuocato dell’anticiclone africano inizierà a ritirarsi verso sud, permettendo all’Atlantico di riprendersi un po’ di spazio. Il risultato? Temporali, aria più fresca e instabile e un calo termico graduale a partire dal Nord, in discesa poi verso il resto del Paese.