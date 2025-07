Incidente sulla A1: morte cerebrale per Silvana Visconti, mamma di Summer

Morte cerebrale per Silvana Visconti, 37 anni, mamma della piccola Summer, quattro anni, deceduta nell’incidente del 15 luglio sulla A1, nella galleria tra Fiorenzuola e Badia, nel Comune di Barberino ed Mugello (Firenze). La donna era donatrice e sono in corso le procedure per l’espianto degli organi.

Nell’incidente con un tir, guidato da un 56enne di origini moldave, indagato per omicidio stradale, è morta l’intera famiglia che viveva a Gravellona Toce (Verbania-Cusano-Ossola). Sono deceduti i genitori della donna (e nonni di Summer) Mauro Visconti e Zoila Basulto, la sorella Stephany e il cagnolino. La donna era stata trasferita d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze.

Incidente sulla A1, sale a 5 il bilancio delle vittime

Sale dunque a cinque il bilancio delle vittime. Secondo quanto ricostruito, l’auto sulla quale viaggiavano si sarebbe fermata all’improvviso sulla corsia di marcia e il tir non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo per schivare la macchina, tamponandola da dietro. L’iscrizione nel registro degli indagati per il camionista è un ‘atto dovuto’: agli esami dell’alcol test è risultato negativo, la carta di circolazione era in regola e ha frenato, senza riuscire a fermarsi in tempo. Il pm di Firenze Sandro Cutrignelli ha disposto l’autopsia sui corpi delle tre persone decedute sul colpo.