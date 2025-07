Firenze, scontro in A1 tra auto e tir: tre morti e due feriti gravi

È di tre persone morte e due ferite in modo grave il bilancio di un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A1, in galleria al km 26+800, tra Firenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello (Firenze), in direzione nord. Secondo le prime informazioni, sono coinvolti un’auto e un mezzo pesante. Il tratto è stato chiuso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre dai distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest, supportati anche da un’autogru. Richiesto il supporto di un’ulteriore squadra dal comando di Bologna.

I soccorritori hanno lavorato a lungo con cesoie e divaricatori per liberare i passeggeri dell’auto incastrati tra le lamiere. Una volta estratti, i cinque occupanti sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario. Per tre di loro, però, non c’è stato nulla da fare: il medico intervenuto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Una bambina è stata trasportata in elisoccorso con l’elicottero Pegaso 3, mentre una donna è stata condotta in codice rosso all’ospedale con Pegaso 1. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di Autostrade per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.