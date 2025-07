Inchiesta Milano, assessore Urbanistica Tancredi lascia Palazzo Marino in scooter senza commentare

L’assessore all’urbanistica del comune di Milano, Giancarlo Tancredi, ha lasciato Palazzo Marino uscendo in scooter dalla porta di Case Rotte senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il silenzio dell’assessore arriva all’indomani della notifica di un avviso di garanzia emesso dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo. Tancredi non ha partecipato ai lavori del consiglio comunale nel pomeriggio, così come il sindaco Beppe Sala, anch’egli assente dall’aula.