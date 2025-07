Valchiavenna, ritrovato corpo del 33enne disperso

Concluse le operazioni di ricerca di un escursionista di 33 anni, disperso nei giorni scorsi in Valchiavenna. Il corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 19 di ieri sera in località Dalò, a circa 1000 metri di quota. Numerose le forze in campo: insieme con il CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico hanno operato il SAGF – Soccorso alpino Guardia di finanza, i carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Sono stati impiegati anche i droni per esaminare l’area. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, per il recupero dell’uomo. Per il CNSAS è intervenuta la Stazione di Chiavenna della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino lombardo, con una ventina di tecnici, impiegati quotidianamente nelle operazioni, accanto alle altre realtà coinvolte. Il giovane, un turista inglese, Matthew Hall, per il quale sono stati lanciati appelli anche sui social, aveva programmato un percorso ad anello nella zona di Dalò e Lagunc, nei comuni di San Giacomo e Chiavenna.