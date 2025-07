Marche, Regione nel cantiere del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto

Si è svolto oggi un sopralluogo al cantiere del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, nel territorio comunale di Martinsicuro in Abruzzo e di San Benedetto nelle Marche, all’interno della riserva della Sentina. L’infrastruttura, di grande rilevanza strategica e attesa da decenni, collegherà Abruzzo e Marche, favorendo lo sviluppo della mobilità sostenibile e del turismo interregionale lungo la costa adriatica.

Il completamento dell’opera, comprensiva della posa di parapetti, illuminazione, pavimentazione e rampe d’accesso, è previsto entro maggio-giugno 2026.

All’appuntamento hanno preso parte il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, i sindaci di Martinsicuro e San Benedetto del Tronto, Massimo Vagnoni e Antonio Spazzafumo, oltre ad altre autorità locali e tecnici coinvolti nell’opera.

L’occasione è stata utile soprattutto illustrare lo stato di avanzamento dei lavori e ribadire l’importanza dell’opera per la valorizzazione ambientale e turistica della costa adriatica.

Una sinergia tra Marche e Abruzzo

“Un segnale di sinergia tra le nostre regioni – ha detto il presidente Acquaroli – ma soprattutto anche un‘opportunità di sviluppo, di implementazione dell’economia turistica e dei servizi, attesa da decenni. Non ci scordiamo infatti che tra le tante vicende segnalate c’era proprio la criticità del traffico pedonale e ciclabile lungo la Statale 16 tra i territori di San Benedetto, Porto d’Ascoli e Martinsicuro. Una questione prima di tutto di sicurezza. La realizzazione della ciclabile lungo tutta la dorsale adriatica rappresenta una strategia vincente, capace di aprire nuove opportunità e attrarre flussi turistici inediti. E così anche il collegamento tra le Marche e l’Abruzzo permetterà nuove opportunità per il turismo, scoprire non solo la bellezza del paesaggio, ma anche il ricco patrimonio culturale, enogastronomico e ambientale del territorio che condividiamo. Questo progetto contribuirà a valorizzare l’offerta turistica complessiva, creando importanti ricadute anche per il settore della ricettività e dell’economia locale. Oggi grazie a questo ponte ci saranno più sicurezza, più sostenibilità e soprattutto più opportunità. Quello che vediamo alle nostre spalle è la risposta più concreta ai tanti anni di attesa, i lavori sono in corso e l’inaugurazione è prevista fra circa un anno”.

Il progetto

Il ponte ciclopedonale rappresenta un’infrastruttura chiave per il completamento della Ciclovia Adriatica, un itinerario cicloturistico nazionale di circa 1.100 km che collega Chioggia al Gargano, e parte integrante del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (SNCT).

Collocato in un contesto ambientale di pregio – tra la Riserva Naturale Regionale della Sentina e le aree agricole del territorio abruzzese – il ponte è stato progettato con una forte attenzione alla sostenibilità e all’inserimento paesaggistico. La struttura, lunga 130 metri e larga 5,20 metri, è ispirata alla tradizione marinara locale e presenta un design a guscio che richiama lo scafo di una nave, con quattro pile in calcestruzzo a sezione ellittica.

L’impalcato sarà in acciaio verniciato, i parapetti anch’essi in acciaio, opachi per salvaguardare l’avifauna. La pavimentazione sarà realizzata in doghe di legno certificato, mentre i tratti di ciclovia d’accesso saranno in terra stabilizzata.

L’opera è frutto di una collaborazione istituzionale tra le due Regioni, che hanno sottoscritto un’apposita Convenzione. Il costo complessivo del progetto ammonta a € 3.500.000, equamente suddiviso tra Regione Marche e Regione Abruzzo. Le Marche finanziano la propria quota con risorse del Programma Operativo Complementare (POC) 2014–2020, mentre l’Abruzzo attinge a fondi ministeriali del DM MIT 4/2022.

La Regione Marche è il soggetto attuatore dell’intervento, affidato alla ditta EUROIMPRESA s.r.l. di Messina, con direzione lavori e sicurezza a cura della società IngEvo stp s.r.l. di Ancona. Il cantiere è stato avviato il 20 giugno 2024.

Le lavorazioni completate

• allestimento cantiere su entrambi i lati;

• realizzazione delle strade di servizio e rampe di accesso agli argini;

• pulizia degli argini dalla vegetazione;

• completamento dei piazzali per mezzi e macchinari;

• esecuzione dei pali di fondazione lato Martinsicuro.

Nella giornata odierna erano previste le prove di collaudo statico e di integrità sui pali di fondazione lato Abruzzo. Contestualmente, l’impresa esecutrice ha proposto e ottenuto l’approvazione di una variante migliorativa per ridurre l’impatto ambientale ed economico delle operazioni di varo, migliorando al contempo le condizioni di sicurezza in cantiere.