L’intervento dei Vigili del fuoco di Pesaro in via Vanzolini per l’incendio di un garage in un condominio di 3 piani. Vista la grande quantità di fumo i residenti sono stati evacuati. Sul posto anche la Polizia e i sanitari del 118 che hanno portato le persone che vivono nella palazzina al pronto soccorso. Non risultano feriti gravi.