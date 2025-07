Napoli, nasce l'Istituto per le Neuroscienze

A Napoli sorgerà un Istituto per le Neuroscienze, l’annuncio è stato dato dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa convocata a palazzo Santa Lucia. “Realizzeremo una struttura che concentra non solo attività di neurochirurgia, ma anche attività di ricerca nel campo dell’oncologia“, afferma il presidente De Luca. “Sapete che vi sono alcune realtà di eccellenza, come il Besta di Milano e l’Istituto Neurologico di Bologna, puntiamo a creare una struttura simile ma a fare anche qualcosa di più, ovvero integrare le attività dell’Istituto con l’attività ospedaliera”.

Il progetto è frutto del lavoro dell’Osservatorio per le Neuroscienze della Regione Campania, presieduto dal prof Giuseppe Catapano, nato su impulso del Premio Carla Russo, promosso dalla Antonio, Carmela e Michele Palummo, sotto la direzione scientifica del prof Luigi Mansi, che ogni anno premia giovani ricercatori impegnati nella lotta ai tumori cerebrali. “L’Istituto delle Neuroscienze campano certamente rappresenta un elemento qualificante per la nostra Regione“, ha detto Tommaso Pellegrino, Consigliere Regionale e primo firmatario della legge per l’istituzione dell’Osservatorio sulle Neuroscienze. “Il punto di forza di concentrare in un unico istituto queste attività è quello di un risparmio economico e di una migliore formazione dei professionisti” ha specificato Giuseppe Catapano “Significa dare le migliori tecnologie in un unico centro, per un Istituto che non si occuperà solo di neurochirurgia ma delle neuroscienze”.