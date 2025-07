Messina, morti due 17enni in scontro auto-moto

Incidente mortale la notte scorsa in provincia di Messina, a Barcellona Pozzo di Gotto. A perdere la vita sono stati due ragazzi di 17 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in via d’accertamento, ma sembra che la moto su cui viaggiavano i due giovanissimi si sia scontrata con un’auto in via Kennedy, in prossimità di un incrocio. Violentissimo l’impatto che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

L’arciprete del Duomo: “Comunità è provata”

“Lacrime, affidamento a Dio delle giovani vite stroncate, preghiere e consolazione per le famiglie di Mattia e di Simone distrutte dal dolore – ha scritto su Facebook l’arciprete del Duomo di Santa Maria Assunta, Santo Nicolosi -. La comunità parrocchiale è profondamente provata. I ministranti ed il coro, catechisti ed animatori dei Grest degli anni passati abbracciano i famigliari”.