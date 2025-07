“Sono il principale accusatore di Daniela Santanchè. Il danno fu diretto perché la postazione errata di alcune poste di bilancio hanno indotto me e il mio gruppo a investire nella società, nella quale non avrei investito se avessi conoscenza delle reali poste di bilancio. Siamo stati indotti in errore”. Lo dice in tribunale a Milano Giuseppe Zeno, ex socio di Visibilia da cui è partita l’inchiesta che ha portato a giudizio la ministra Santanché, con l’accusa di concorso in falso in bilancio.