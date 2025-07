Ventimiglia, ritrovato vivo il bimbo scomparso

È stato ritrovato da una squadra di volontari che da un giorno e mezzo stavano perlustrando tutta la zona di Latte il piccolo Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera da un campeggio della piccola frazione tra Ventimiglia e il confine di Stato.

Ritrovato in una zona impervia

Il bambino si trovava in una zona impervia dentro l’area circoscritta sulla quale i soccorritori avevano ristretto l’attenzione con un centinaio di persone impegnate costantemente nelle ricerche. Il bimbo non è ferito ed è già stato riportato da mamma e papà.

Accolto da applauso ha riabbracciato i genitori

È stato riportato a braccia fino alla piazzetta principale di Latte dai volontari che lo hanno ritrovato e accolto da un applauso il piccolo Allen, il bimbo di cinque anni scomparso venerdì scorso da Ventimiglia e che ha tenuto per 48 ore l’Italia col fiato sospeso. Il piccolo si trovava in un raggio di circa tre chilometri dal punto della scomparsa, dove si erano concentrate le ricerche che hanno coinvolto un numero massiccio di operatori coordinati dai vigili del fuoco.

Proprio un gruppo di volontari ha effettuato il ritrovamento nei pressi di un casolare in una zona impervia sulla strada che sovrasta il supermercato e da lì si arrampica sulla collina, direzione sulla quale i soccorritori si erano concentrati fin da subito mettendo insieme le risultanze del video delle telecamere del campeggio e la testimonianza dell’uomo che aveva visto il bambino attraversare nei pressi del supermercato.

Il papà ringrazia i soccorritori

“Grazie a tutti, vi ringrazio. È andata benissimo”. Sono parole piene di emozione quelle del papà del piccolo Allen. Il papà ha ringraziato i soccorritori e le decine di volontari che hanno partecipato alle ricerche perlustrando il territorio per ritrovare suo figlio, che si era perso venerdì sera. Intanto il piccolo è stato trasportato in ospedale per controlli e ad una prima valutazione medica, come spiega la Asl 1 di Imperia, è risultato in buone condizioni.

Meloni: “Una bellissima notizia”

“Il ritrovamento del piccolo Allen, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia”. Lo scrive sui social la premier, Giorgia Meloni.

Piantedosi: “Macchina soccorsi ha operato in modo esemplare”

“Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo Alain Bernard Ganao. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha operato in modo esemplare. L’impegno instancabile delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, delle strutture di soccorso e del volontariato rappresentano un esempio concreto di come lo Stato, nei momenti più critici, sia capace di mobilitarsi in modo coeso ed efficace. Non sempre, in situazioni così delicate, nonostante l’impegno massimo, si riesce a ottenere un esito positivo. Oggi viviamo una giornata che restituisce fiducia nelle istituzioni e speranza a tutta la comunità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Giribaldi (Vigili Fuoco): “Ritrovamento Allen grande emozione”

“Lo ha trovato una squadra di volontari di protezione civile, stranito ma in buone condizioni. Non abbiamo mai smesso di crederci, è stato frutto di un lavoro costante di squadra da parte di tutti: i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i volontari, soccorso alpino tutti con un grande cuore”. Così a LaPresse Alessandro Giribaldi, vicecomandante dei vigili del fuoco di Imperia dopo il ritrovamento del piccolo Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì da Latte a Ventimiglia e ritrovato questa mattina intorno alle 8:30 dopo lunghe ricerche in tutta la zona.

“È stata una grande emozione – sottolinea Giribaldi – il piccolo apparentemente sta bene, era semi nascosto vicino a un traliccio sulle alture. È stato portato subito dai genitori, una grande gioia. Sono orgoglioso di come sono stati organizzati i soccorsi, è stato un lavoro duro con grandi forze in campo, abbiamo superato le 300 persone tra operatori e volontari e abbiamo fatto tutto quel che si poteva. Ci abbiamo creduto sempre. E per fortuna l’abbiamo trovato sano e salvo. Ce l’abbiamo fatta“, ha concluso.

Le indagini, un fascicolo in procura

Le ricerche e le indagini sono andate avanti nelle ultime ore in ogni direzione, con un fascicolo aperto dalla procura di Imperia per la scomparsa del bambino. L’ultima immagine del piccolo prima della scomparsa era stata immortalata dalle telecamere della struttura, dove il bambino era in vacanza insieme ai genitori, torinesi di origini filippine, e con i fratellini. Nel video si notava che si era allontanato da solo, mentre il papà stava montando la tenda. La famiglia era arrivata da poche ore per trascorrere qualche giorno al mare.