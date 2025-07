Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso: ricerche a oltranza. Sentito testimone

Il piccolo Alain era da poco arrivato con la famiglia in un camping in località Latte quando si sono perse le sue tracce

Dopo un pomeriggio di ricerche, con l’impiego anche di sommozzatori che hanno perlustrato due vasche irrigue in disuso sulla collina di Latte, frazione di Ventimiglia, e una piscina all’interno del terreno di un residente, sentito come testimone, ancora nessuna traccia di Alain Bernard Ganao, 5 anni, scomparso ieri sera dal campeggio ‘Por La Mer‘, a poche centinaia di metri dal confine di Stato con la Francia.

Le indagini, aperto fascicolo in procura

E in queste ore proseguono in ogni direzione le ricerche e le indagini, con un fascicolo aperto dalla procura di Imperia per la scomparsa del bambino. L’ultima immagine risale a poco più di 24 ore fa, immortalata dalle telecamere della struttura, dove il piccolo era in vacanza insieme ai genitori, torinesi di origini filippine, insieme ai fratellini. E da dove si sarebbe allontanato da solo, mentre il papà stava montando la tenda. Erano arrivati da poche ore per qualche giorno al mare, che si sono trasformati in un incubo.

Le ricerche

Le ricerche sono partite subito. Il piccolo, che ha un disturbo dello spettro autistico, fatica a parlare e a chiedere aiuto. Sul posto, coordinati dai vigili del fuoco che hanno anche disposto un’unità di coordinamento nell’unica piazzetta di Latte, sono arrivati un centinaio di operatori, da polizia e carabinieri a soccorso alpino, nuclei per la ricerca fluviale e alpina, capitaneria di porto, Guardia di Finanza, e poi associazioni e volontari che si sono messi a disposizione per aiutare a trovare Alain. Ci sono le unità cinofile dei vigili del fuoco e anche i cani molecolari, messi a disposizione da due gruppi, uno della zona e un’associazione di carabinieri di Milano, che hanno raggiunto la zona e hanno perlustrato per tutto il pomeriggio l’area, fino a trovare una pista che porta in via Torretta, sulle primissime alture, poco lontano da dove un passante aveva visto il bambino ieri sera mentre attraversava la strada, vicino a un supermercato. E lo aveva aiutato convinto che stesse raggiungendo i genitori. Porta attorno ad una villetta la traccia fiutata dai due cani molecolari impiegati oggi nelle ricerche, e rinforzi arriveranno anche domani, al limitare di un’abitazione dove vive un 65enne della zona. E che avrebbe visto anche lui il piccolo, ieri sera, in un terreno vicino a casa. Lo ha sentito dire ‘papà’, e lo ha accompagnato fino alla fine del sentiero dove poi si perdono le tracce. Senza però assicurarsi che ritrovasse i genitori.

Sentito un uomo, perquisita la sua abitazione

Questo ha detto dopo essere stato sentito come testimone ai carabinieri, che lo hanno ascoltato a lungo nel pomeriggio, a casa prima e in caserma poi. L’uomo ha collaborato e si è messo a disposizione, e per ora nei suoi confronti non c’è alcun provvedimento. E’ stata perquisita la casa e anche la piscina in disuso, le cui acque torbide sono state perlustrate dai sommozzatori dei vigili del fuoco, con esito negativo. Accertamenti di polizia scientifica verranno effettuati anche sul veicolo, ma non è stato rilevato alcun elemento di indagine significativo.

La prefettura ha dato intanto indicazioni per proseguire a oltranza le ricerche, su tutta l’area pende un’incognita meteo che potrebbe creare difficoltà tra questa notte e domani mattina, con un’allerta per temporali e piogge che durerà buona parte di domenica. Le ricerche vanno avanti, i soccorritori pensano che il piccolo non possa aver fatto troppi chilometri, anche se la zona attorno a Latte è impervia e molto vasta. Per questo è stata ribattuta per ore anche con elicotteri, dal mare, e da terra con droni e termo-camere. I genitori partecipano alle ricerche, supportati dalla Guardia di Finanza. “Le stiamo tentando tutte, andiamo avanti senza sosta”, spiegano i soccorritori. Il piccolo, spesso, risponde al richiamo della voce della mamma, per questo le strade della zona sono state percorse da un mezzo dotato di megafono, per permettere alla madre di chiamarlo e rassicurarlo, nel caso si trovasse spaventato nell’area più vicina alla strada. E’ stato utilizzato anche un jingle, una musica, che il piccolo Alain riconosce. Al momento senza esito.