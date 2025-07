I vigili del fuoco di Milano sono al lavoro nel campo rom di via Bonfadini, in zona Calvairate, nell’est del capoluogo lombardo, per domare un incendio le cui cause restano al momento sconosciute. Le fiamme hanno generato una densa e altissima colonna di fumo nero, visibile in diverse zone della città. Sul posto sono operative tre squadre, per contenere il fronte del fuoco e impedire che si estenda ulteriormente. Non si registrano persone coinvolte né feriti