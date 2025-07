Treni, ritardi fino a 90 minuti sull’Alta velocità nella tratta Roma-Firenze

Rallentamenti e ritardi fino a 90 minuti sulla linea dell’Alta velocità Roma-Firenze a causa dei danni provocati da un incendio di sterpaglie in in prossimità della linea ferroviaria tra Roma Tiburtina e Settebagni, in Via Salaria Km 13.I vigili del fuoco di Roma sono impegnati dalle 14 per l’incendio. La circolazione, inizialmente sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, a partire dalle 16.10 è tornata regolare sulla linea Roma-Firenze convenzionale. L’ultimo aggiornamento, poco dopo le 17, è di una circolazione fortemente rallentate e ritardi fino a 90 minuti

Rfi, rete Alta velocità fortemente rallentata a Roma dopo incendio

Dalle ore 17:15 sulla Alta Velocità Roma – Firenze la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, è ora fortemente rallentata a causa di un incendio. Lo rende noto Rfi negli aggiornamenti sul proprio sito relativi alla mobilità. Terminato l’intervento dei Vigili del Fuoco, è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i Treni Alta Velocità potranno essere instradati su linea convenzionale nel tratto interessato. I Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potranno subire rallentamenti fino a 90 minuti, limitazioni e cancellazioni. Rfi evidenzia che seguiranno aggiornamenti.