Pesaro: uomo armato irrompe a festa di compleanno e uccide donna

Pesaro, 11 lug. (LaPresse) – Si è consumato in via delle Sterpettine a Marotta di Mondolfo (Pesaro e Urbino) l’omicidio di una donna di 44 anni, Griselda Cassia Nunez, colpita con un’arma da fuoco da un uomo durante una festa di bambini in casa. Il fatto è avvenuto questa sera, dopo la cena. Presente anche la figlia della donna, 28 anni che è stata ferita al volto e all’addome, nonostante sia riuscita a ripararsi. La giovane è stata ricoverata all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona in codice rosso ma non è in pericolo di vita.

La vittima

La vittima morta dopo lo sparo si chiamava Griselda Cassia Nunez, 44 anni. Mentre la figlia, Kenia Cassia Vaca. Entrambe originarie della Bolivia. Arrestato dai carabinieri come autore del gesto e ora sotto interrogatorio, Sandro Spingardi, 70 anni, originario del posto.

La dinamica

La dinamica al momento è al vaglio degli carabinieri. Così come il motivo del gesto. La pista più attendibile sono gli attriti familiari per questioni precedenti. Sul posto sono arrivati i militari che sono riusciti ad entrare in casa dove l’uomo si era barricato dopo aver sparato e ucciso. All’interno dell‘abitazione, in una zona fuori il centro abitato di Marotta, c’erano anche dei bambini di 5 anni che sono stati messi in salvo da una donna che vive nelle vicinanze.