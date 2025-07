Pd, vandalizzata sede a Montespaccato: scritte per Mussolini e svastiche

Vandalizzate a Roma le sedi del Pd e dell’Anpi di Montespaccato, nel XIII Municipio della Capitale. La notte scorsa sono comparse scritte inneggianti al fascismo e svastiche sui muri degli edifici. Il deputato di AVS Filiberto Zaratti ha chiamato il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per segnalare “il crescente e preoccupante livello degli episodi di violenza di stampo fascista a Montespaccato”. “Sono state oltraggiate con scritte e svastiche le sedi di ANPI e del Partito Democratico dopo la rimozione del murale che inneggiava al gruppo neofascista dei NAR, i cui leader sono responsabili, tra gli altri della strage di Bologna del 2 agosto – dichiara Zaratti -. La comunità di Montespaccato si è mobilitata con energia contro la provocazione del murale, insieme all’associazione Aurelio in Comune, ma occorre anche un intervento delle istituzioni che devo attivarsi, come ho detto al Prefetto, perché il livello di guardia è stato oltrepassato, gli oltraggi fascisti vanno respinti con molteplici presidi di democrazia”, ha concluso Zaratti.

Gualtieri: “Atti di stampo neofascista da condannare”

“La più ferma solidarietà ai militanti del circolo del Montespaccato e a tutta la comunità dem per un gesto che offende la città e la democrazia. Questi atti di stampo neofascista sono inaccettabili e devono essere condannati con forza da tutti. Roma è un luogo di libertà e di rispetto che continuerà con fermezza a difendere i valori della democrazia e dell’antifascismo”. Lo afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Giuseppetti (Municipio XIII), domani presidio a Montespaccato

“La notte scorsa la sede del circolo Pd di via Montespaccato 31 è stata imbrattata con svastiche e scritte inneggianti al fascismo: un gesto vigliacco che ferisce non solo le democratiche e i democratici del quartiere ma l’intera comunità del Municipio XIII”. A dichiararlo, in una nota, la presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti. “Nessun territorio sarà lasciato solo: – spiega la Presidente – il Municipio è al fianco di cittadine e cittadini, presidio di democrazia, partecipazione e antifascismo”. Giuseppetti esprime inoltre “piena solidarietà alle compagne e ai compagni del circolo” e ringrazia Digos e forze dell’ordine “per l’immediato intervento e le indagini che faranno luce sull’accaduto”. “Domani, sabato 12 luglio, alle ore 18, – conclude la Presidente – saremo davanti alla sede di via Montespaccato 31 insieme a consigliere e consiglieri del Municipio per un presidio pacifico e unitario. Invito tutte e tutti a partecipare: la nostra risposta sarà collettiva e determinata, perché Roma – e con lei Montespaccato- è e resterà antifascista”.