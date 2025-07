Mafia, ad Anagni una serata dedicata alla memoria del giudice Borsellino

Alla vigilia del 33esimo anniversario della strage di Via D’Amelio, il Comune di Anagni organizza una serata in piazza per ricordare il giudice Paolo Borsellino. L’appuntamento è per venerdì 18 luglio 2025 alle 21, in piazza Innocenzo III. Promossa dall’Amministrazione Comunale e curata dall’Assessorato alla Cultura con il contributo del notaio Paola Di Rosa, la serata vuole essere un’occasione di riflessione collettiva sul valore della legalità, dell’impegno civile e sul coraggio di chi ha combattuto la mafia pagando con la vita. Alla manifestazione prenderanno parte figure istituzionali di primo piano, tra cui il sindaco Daniele Natalia, l’assessore alla Cultura Carlo Marino, l’onorevole Giorgio Salvitti, Segretario della Commissione Parlamentare Antimafia, e il magistrato Alfonso Sabella, protagonista della stagione giudiziaria segnata dalla lotta a Cosa Nostra. In programma anche un intervento artistico di Lucia Salfa, che arricchirà la serata con un momento di espressione creativa dedicato alla memoria. La data scelta, il 18 luglio, anticipa di un giorno l’anniversario dell’attentato in cui, nel 1992, persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Un’occasione per ricordare non solo il sacrificio del magistrato palermitano, ma anche il legame inscindibile con il collega e amico Giovanni Falcone, con cui condivise la lotta alla mafia fino agli ultimi giorni.