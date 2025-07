Investita e uccisa a Porto Cervo, “Spohr a disposizione delle autorità”

Vivian Spohr, moglie del Ceo di Lufthansa Carsten Spohr, coinvolta nell’incidente stradale avvenuto martedì a Porto Cervo in cui ha perso la vita la 24enne Gaia Costa, si è messa a disposizione degli inquirenti. In una nota inviata alla stampa, i legali della Spohr, gli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale, hanno dichiarato che la loro assistita si è messa a completa disposizione della magistratura italiana per le indagini in corso.

Vivian Spohr: “A completa disposizione”

“Pur consapevole che una perdita così grande non possa essere colmata – si legge nel comunicato – la signora Spohr si attiverà per attenuarne, per quanto possibile, le conseguenze”. Gli avvocati hanno inoltre espresso, a nome della loro cliente, “sgomento e profondo dolore per l’accaduto”, che ha scosso non solo la famiglia della vittima, ma anche la comunità di Tempio e dell’intera Gallura.

Gaia Costa, l’autopsia prevista giovedì

L’autopsia sul corpo di Gaia Costa è prevista per mercoledì. Nel frattempo, proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. In particolare si stanno visionando le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza dalle quali sarebbe emerso che la Spohr si era fermata per fare attraversare alcune persone per poi ripartire ma senza accorgersi di Gaia Costa investendola tragicamente. La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Aga Khan, nel cuore della rinomata località turistica della Costa Smeralda, quando è stata travolta dal SUV BMW guidato da Spohr.

L’impatto è stato violentissimo: la giovane ha battuto la testa sull’asfalto e, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La manager tedesca è risultata negativa ai test alcolemici e tossicologici ed è successivamente rientrata in Germania, dove risiede con la famiglia, proprietaria di una villa nella Sardegna settentrionale.