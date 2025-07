Ragazza travolta e uccisa da suv a Porto Cervo, indagata la moglie dell’Ad di Lufthansa

Sarebbe Vivian Alexandra Spohr la turista tedesca che ha investito e ucciso Gaia Costa, 24 anni, travolta dal suv mentre era sulle strisce pedonali in via Aga Khan a Porto Cervo. Secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, la manager, moglie di Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa, è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale ma sarebbe già rientrata in Germania.

Chi è Vivian Alexandra Spohr

Madrina di Help Alliance, l’organizzazione del Gruppo Lufthansa senza scopo di lucro che si occupa di progetti per il sociale, attualmente gestisce circa 50 progetti in tutto il mondo, volti a fornire principalmente ai giovani l’accesso all’istruzione e a consentire loro di condurre una vita autodeterminata. La moglie del ceo del Gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, ha ereditato la carica onoraria dalla sua predecessora Bettina Lauer nel settembre 2014. Nel suo ruolo di madrina, visita regolarmente progetti e comunità per farsi un’idea del lavoro in loco. “Non commentiamo. Si tratta di un fatto privato”, ha precisato Lufthansa interpellata da LaPresse.

La ricostruzione dell’incidente a Porto Cervo

Dalle prime ricostruzioni la 24enne stava andando al lavoro quando è stata investita. La donna alla guida non si è accorta di nulla: è scesa dall’auto, e ha scoperto tutto quando i testimoni che nel frattempo cercavano di soccorrere la ragazza le hanno detto quello che era successo. A quel punto ha avuto un malore ed è svenuta: è risultata negativa a alcol e droghe, si cerca di capire se al momento dell’impatto stesse usando il telefono.